В мире |

После стрельбы в школе города Паркленд тысячи жителей штата Флорида вышли на улицы, требуя ужесточить контроль над огнестрельным оружием. Демонстрации прошли, в частности, в городах Сент-Питерсберг и Форт-Лодердейл, в каждом из которых в акциях приняли участие сотни человек, сообщает агентство AP в воскресенье, 18 февраля.

На демонстрации в Форт-Лодердейле одна из выживших после стрельбы, школьница Эмма Гонсалес, резко раскритиковала президента США Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании получил 30 млн долларов от Национальной стрелковой ассоциацией (NRA), самого влиятельного американского оружейного лоббиста. В эмоциональной речи Гонсалес призвала политиков ужесточить законы об огнестрельном оружии.

"They say that tougher gun laws do not decrease gun violence. We call BS!" Florida high school shooting survivor Emma Gonzalez calls on President Trump and lawmakers to tighten gun restrictions in impassioned speech at an anti-gun rally in Fort Lauderdale https://t.co/ZGAelpyt7B

Поводом для протестов послужили новые подробности о предполагаемом стрелке, 19-летнем Николасе Крузе. В частности, стало известно, что Круз, родители которого умерли в течение последних двух лет, был психически неуравновешенным и склонным к насилию подростком.

В начале января неизвестный мужчина позвонил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и рассказал о странных сообщениях Круза в соцсетях и его планах устроить бойню в школе. Звонивший также предупредил, что у подростка есть огнестрельное оружие. Кроме того, мать Круза несколько раз вызывала полицию из-за агрессивного поведения сына. Однако, несмотря на это, правоохранители не приняли никаких мер.

Между тем Трамп в своем микроблоге в Twitter назвал недопустимым то, что ФБР "пропустило сигналы, поступающие в отношении стрелка в школе Флориды". Вместо этого спецслужба "проводит слишком много времени", пытаясь доказать вмешательство России в его прошедшую предвыборную кампанию, считает президент. Он заявил, что у него нет никакого сговора с Москвой и призвал ФБР "заняться тем, что действительно важно".

Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!