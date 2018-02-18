Тысячи американцев требуют ужесточить контроль над оружием (1)

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В мире | 18 февраля 2018 года, 14:32

После стрельбы в школе города Паркленд тысячи жителей штата Флорида вышли на улицы, требуя ужесточить контроль над огнестрельным оружием. Демонстрации прошли, в частности, в городах Сент-Питерсберг и Форт-Лодердейл, в каждом из которых в акциях приняли участие сотни человек, сообщает агентство AP в воскресенье, 18 февраля.

На демонстрации в Форт-Лодердейле одна из выживших после стрельбы, школьница Эмма Гонсалес, резко раскритиковала президента США Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании получил 30 млн долларов от Национальной стрелковой ассоциацией (NRA), самого влиятельного американского оружейного лоббиста. В эмоциональной речи Гонсалес призвала политиков ужесточить законы об огнестрельном оружии.

Поводом для протестов послужили новые подробности о предполагаемом стрелке, 19-летнем Николасе Крузе. В частности, стало известно, что Круз, родители которого умерли в течение последних двух лет, был психически неуравновешенным и склонным к насилию подростком.

В начале января неизвестный мужчина позвонил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и рассказал о странных сообщениях Круза в соцсетях и его планах устроить бойню в школе. Звонивший также предупредил, что у подростка есть огнестрельное оружие. Кроме того, мать Круза несколько раз вызывала полицию из-за агрессивного поведения сына. Однако, несмотря на это, правоохранители не приняли никаких мер.

Между тем Трамп в своем микроблоге в Twitter назвал недопустимым то, что ФБР "пропустило сигналы, поступающие в отношении стрелка в школе Флориды". Вместо этого спецслужба "проводит слишком много времени", пытаясь доказать вмешательство России в его прошедшую предвыборную кампанию, считает президент. Он заявил, что у него нет никакого сговора с Москвой и призвал ФБР "заняться тем, что действительно важно".

В результате стрельбы в средней школе в городе Паркленд на юге Флориды 14 февраля погибли не менее 17 человек. С 2013 года организации, исследующие факты насилия, в ходе которого применялось огнестрельное оружие, зафиксировали 283 случая стрельбы в школах США.

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 1
Эээ, нет.17 минут назад
Наоборот, должны снизить цену и обеспечить полную доступность, патроны можно бесплатно раздавать - мир вздохнёт с облегчением, когда вы, друг дружку перестреляете.
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