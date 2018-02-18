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Неизвестный открыл стрельбу по празднующим Масленицу в дагестанском Кизляре: в результате бойни у церкви Георгия Победоносца на месте погибли четыре женщины. Еще одна позднее умерла в больнице на операционном столе. Нападавший - 22-летний местный житель - был убит в перестрелке с полицейскими. Судя по фото с места ЧП, он стрелял из охотничьего ружья. Рядом с мужчиной в момент начала стрельбы была его жена, она пыталась скрыться. Ее задержали. Настоятель храма заявил, что стрелок кричал "Аллаху акбар".

"Инцидент произошел в Кизляре. Предварительно, погибли четыре человека. Есть раненые. Преступник был застрелен", - сказал собеседник ТАСС. В Минздраве Дагестана позже уточнили, что ранения получили пять человек, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Фото с места бойни публикует РИА Дагестан. На них видны пара накрытых тел жертв, тело стрелка с лежащими рядом голубыми гильзами и, по-видимому, орудие убийства - охотничье ружье.

Настоятель церкви, около которой произошло нападение, заявил РБК, что нападавший кричал "Аллаху акбар": "Неизвестный человек с бородой бежал к храму с криками "Аллаху акбар" и смертельно ранил четырех, ранил еще трех людей, а также двух сотрудников полиции. Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь. У него было ружье и нож".

Одна из жительниц Кизляра рассказала о бойне BFM: "Знакомая, которая была очевидцем, там она тоже была в это время в храме, сказала, что успели... то есть он забежал туда с криками "Аллаху акбар", стал стрелять. Люди стали убегать. Те, которые на улицу высыпали, вот он успел их убить. Ну, они женщины, в основном, все в возрасте, это ж бабушки - их убил. Казаки успели среагировать, загнали всех в храм, дверь закрыли и в это время работники ГАИ то ли мимо проезжали, то ли были там, то ли еще что, в общем, они за ним погнались и за храмом его убили".

Мэр Кизляра Александр Шувалов сообщил, что произошло это около церкви Георгия Победоносца в центре города: "Люди после службы выходили вечером из церкви, и он открыл по ним стрельбу… Четыре человека погибло. Его (стрелка) уничтожили. Еще двух сотрудников ранили и одну женщину".

По информации ТАСС, ранены двое сотрудников правоохранительных органов, скорее всего, Росгвардии.

Позже в МВД Дагестана подтвердили, что ранения получили сотрудник Росгвардии и полицейский.

Telegram-канал Mash передает, что при стрельбе погибли четыре женщины - прихожанки церкви. Также, не называя источников, канал утверждает, что стрелявших было двое. Девушке, которая помогала молодому человеку, якобы удалось скрыться.

Позже информацию частично подтвердил собеседник "Интерфакса". По этим данным, рядом с преступником в момент начала стрельбы была его супруга. Сама она не стреляла, но попыталась скрыться. Ее задержали.

В начале февраля журналисты спрашивали пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова о том, не следует ли ожидать обострения ситуации в Дагестане в связи с "кадровой революцией" и серьезной антикоррупционной зачисткой. Тот счел вопрос неуместным.

Следственный комитет (СК) оперативно отчитался о возбуждении уголовного дела по двум статьям: об убийстве и о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

СК также сообщает, что личность преступника установлена: это местный житель 1995 года рождения.

Источник ТАСС добавил, что стрелявший "не значился в розыске как участник бандподполья или пособник боевиков".

Фото: pixabay.com