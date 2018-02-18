В Дагестане неизвестный расстрелял празднующих Масленицу (3)
Неизвестный открыл стрельбу по празднующим Масленицу в дагестанском Кизляре: в результате бойни у церкви Георгия Победоносца на месте погибли четыре женщины. Еще одна позднее умерла в больнице на операционном столе. Нападавший - 22-летний местный житель - был убит в перестрелке с полицейскими. Судя по фото с места ЧП, он стрелял из охотничьего ружья. Рядом с мужчиной в момент начала стрельбы была его жена, она пыталась скрыться. Ее задержали. Настоятель храма заявил, что стрелок кричал "Аллаху акбар".
"Инцидент произошел в Кизляре. Предварительно, погибли четыре человека. Есть раненые. Преступник был застрелен", - сказал собеседник ТАСС. В Минздраве Дагестана позже уточнили, что ранения получили пять человек, они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Фото с места бойни публикует РИА Дагестан. На них видны пара накрытых тел жертв, тело стрелка с лежащими рядом голубыми гильзами и, по-видимому, орудие убийства - охотничье ружье.
Настоятель церкви, около которой произошло нападение, заявил РБК, что нападавший кричал "Аллаху акбар": "Неизвестный человек с бородой бежал к храму с криками "Аллаху акбар" и смертельно ранил четырех, ранил еще трех людей, а также двух сотрудников полиции. Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь. У него было ружье и нож".
Сегодня в Кизляре совершена гнусная вылазка членов бандподполья. В результате нападения погибло 4 человека, 3 ранено. Нападавший уничтожен на месте. Нападение произошло около 5 часов вечера, недалеко от церкви где проходили торжества по случаю празднования Прощеного Воскресенья. По предварительной информации, нападавший подошел к людям вплотную и стал стрелять в людей из охотничьего ружья, 4 человек- гражданские, погибли на месте. Еще трое находятся в больнице. Среди них сотрудники Россгвардии и полиции. Дежуривший неподалеку наряд убил нападавшего. На месте работает следственная группа. Источник: http://tochkakipeniya.com/molniya-v-kizlyare-napali-na-gorozhan-otmechavshix-proshhennoe-voskresene-foto-18/ #лентадагестан #срочно #новости #кизляр #дагестан
Одна из жительниц Кизляра рассказала о бойне BFM: "Знакомая, которая была очевидцем, там она тоже была в это время в храме, сказала, что успели... то есть он забежал туда с криками "Аллаху акбар", стал стрелять. Люди стали убегать. Те, которые на улицу высыпали, вот он успел их убить. Ну, они женщины, в основном, все в возрасте, это ж бабушки - их убил. Казаки успели среагировать, загнали всех в храм, дверь закрыли и в это время работники ГАИ то ли мимо проезжали, то ли были там, то ли еще что, в общем, они за ним погнались и за храмом его убили".
В Кизляре неизвестный застрелил у церкви четырех человек По предварительным данным правоохранительных органов, инцидент произошел у церкви Георгия Победоносца. Молодой человек с охотничьим ружьем подошел вплотную к толпе, которая выходила из храма и открыл огонь. В результате четверо погибли, еще пятеро получили ранения. Двое из них сотрудники правоохранительных органов. Ответным огнем нападавший убит. Он опознан как Халил Халилов, уроженец села Кидеро Цунтинского района, проживающий в селении Рассвет Кизлярского района. Напомним, сегодня у христиан Прощеное воскресенье, которое предваряет Великий пост. Источник: Новое дело https://ndelo.ru/detail/v-kizlyare-neizvestnyj-zastrelil-u-cerkvi-chetyreh-chelovek Видео: #отподписчикаЛентаДагестан #лентадагестан #срочно #кизляр #стрельба #жертвы #дагестан #новости
Мэр Кизляра Александр Шувалов сообщил, что произошло это около церкви Георгия Победоносца в центре города: "Люди после службы выходили вечером из церкви, и он открыл по ним стрельбу… Четыре человека погибло. Его (стрелка) уничтожили. Еще двух сотрудников ранили и одну женщину".
По информации ТАСС, ранены двое сотрудников правоохранительных органов, скорее всего, Росгвардии.
Позже в МВД Дагестана подтвердили, что ранения получили сотрудник Росгвардии и полицейский.
Telegram-канал Mash передает, что при стрельбе погибли четыре женщины - прихожанки церкви. Также, не называя источников, канал утверждает, что стрелявших было двое. Девушке, которая помогала молодому человеку, якобы удалось скрыться.
Позже информацию частично подтвердил собеседник "Интерфакса". По этим данным, рядом с преступником в момент начала стрельбы была его супруга. Сама она не стреляла, но попыталась скрыться. Ее задержали.
В начале февраля журналисты спрашивали пресс-секретаря президента Путина Дмитрия Пескова о том, не следует ли ожидать обострения ситуации в Дагестане в связи с "кадровой революцией" и серьезной антикоррупционной зачисткой. Тот счел вопрос неуместным.
Следственный комитет (СК) оперативно отчитался о возбуждении уголовного дела по двум статьям: об убийстве и о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
СК также сообщает, что личность преступника установлена: это местный житель 1995 года рождения.
Источник ТАСС добавил, что стрелявший "не значился в розыске как участник бандподполья или пособник боевиков".
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