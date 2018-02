Сегодня в Кизляре совершена гнусная вылазка членов бандподполья. В результате нападения погибло 4 человека, 3 ранено. Нападавший уничтожен на месте. Нападение произошло около 5 часов вечера, недалеко от церкви где проходили торжества по случаю празднования Прощеного Воскресенья. По предварительной информации, нападавший подошел к людям вплотную и стал стрелять в людей из охотничьего ружья, 4 человек- гражданские, погибли на месте. Еще трое находятся в больнице. Среди них сотрудники Россгвардии и полиции. Дежуривший неподалеку наряд убил нападавшего. На месте работает следственная группа. Источник: http://tochkakipeniya.com/molniya-v-kizlyare-napali-na-gorozhan-otmechavshix-proshhennoe-voskresene-foto-18/ #лентадагестан #срочно #новости #кизляр #дагестан

A post shared by лента новостей 24 (@lenta_dagestan) on Feb 18, 2018 at 6:35am PST