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В израильской столице Тель-Авив неизвестные нарисовали свастики у входа в посольство Польши и написали антипольские лозунги. Об этом сообщили в полиции, пишет издание Haaretz.

Полиция начала расследование.

Как отмечает издание, инцидент произошел на следующий день после того, как польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что во время Второй мировой войны преступниками были не только немцы, но и русские, поляки, евреи и украинцы.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон "Об институте национальной памяти", так называемый закон о холокосте. Таким образом он ввел уголовную ответственность за утверждения, что поляки были причастны к военным преступлениям во время Второй мировой войны. Также поправки вводят уголовное наказание за отрицание преступлений украинских националистов в ходе войны.

"Закон о холокосте" вызвал критику со стороны Украины, Израиля, а также некоторых международных организаций. Так, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал подписание поправок "отрицанием холокоста".

Фото: Israel police