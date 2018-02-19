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Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кибератаки являются самой большой угрозой для глобальной стабильности. Об этом она сказала в интервью CNBC.

"Я думаю, что киберугроза [является самой опасной], потому что, о каких бы противниках мы не подумали — и даже если говорить об ИГ («Исламское государство"), — то они используют кибер-пространство против нас», — сказала министр, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, в грядущем десятилетии государства будут больше всего озабочены безопасностью данных и противостоянием кибератакам.

Ранее, британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров по всему миру.