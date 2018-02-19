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Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в Дагестане, в результате которой погибли пять человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к ИГ ифнормационное агентство Amaq.

Reuters отмечает, что агентство не приводит никаких доказательств причастности ИГ к стрельбе.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщало, что 22-летний Халил Халилов, открывший стрельбу по прихожанам храма Георгия Победоносца, примкнул к ИГ в прошлом году. Однако он не входил в списки уже известных участников радикальных организаций и не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.

Стрельба в дагестанском Кизляре произошла 18 февраля. Мужчина открыл огонь из охотничьего ружья по прихожанам храма Георгия Победоносца, когда они выходили после службы. Настоятель храма отец Павел рассказал, что мужчина бежал с криками "Аллаху акбар!".

В результате стрельбы погибли пять человек. Еще четверо получили ранения, среди них — сотрудники полиции и Росгвардии.

Информированный источник "Интерфакса" рассказывал, что нападение совершила супружеская пара, но жена убежала перед тем, как мужчина начал стрелять. По его словам, правоохранительным органам удалось задержать женщину. В МВД Дагестана опровергли эту информацию.

Следственный комитет завел уголовное дело по двум статьям — по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство с отягчающими обстоятельствами) и ст. 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Фото: РИА Новости