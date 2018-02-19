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Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNN заявил, что богатые люди должны платить больше налогов. Он подчеркнул, что в результате принятой администрацией президента Дональда Трампа налоговой реформы, богатые люди получили заметно больше преимуществ по сравнению с бедными или средним классом.

«Я заплатил больше налогов, чем кто-либо другой, более 10 миллиардов долларов, но правительство должно взимать с людей, которые находятся в одном положении со мной, значительно более высокие налоги», — сказал Гейтс.

Он назвал принятую реформу регрессивной и идущей в разрез с ожиданиями американцев по усилению системы соцобеспечения или введению более высоких налогов для самых богатых.

Напомним, согласно новому закону корпоративный налог с компаний был снижен с 35 до 21%.