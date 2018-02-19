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Мать художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова Ирина умерла в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС со ссылкой на друга семьи, пожелавший остаться неназванным. О смерти матери режиссера сообщил также ростовский портал DonDay, уточнивший, что Ирина Литвин умерла после длительной болезни.

«Ее кремировали полчаса назад. Она была прекрасной женщиной, преподавала литературу в школе. В последнее время очень сильно болела, была прикована к постели», — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, присутствовал ли сам режиссер на прощании с матерью.

Смерть Ирины Литвин в своем Facebook прокомментировала журналист Катерина Гордеева.

Серебренников, которого подозревают в организации хищения 68 млн руб., выделенных Минкультуры в 2011–2014 годах на реализацию театрального проекта «Платформа» на базе продюсерской компании «Седьмая студия», с 23 августа 2017 года находится под домашним арестом. В декабре 2017 года режиссер Алексей Герман-младший попросил у президента Владимира Путина милосердия по отношению Серебренникову. В январе СМИ сообщали о том, что сумма ущерба по делу «Седьмой студии» увеличена до 133 млн руб.

«Я очень боюсь, что он просто может не застать в живых отца или маму. Я знаю, Владимир Владимирович, что для Вас семья очень важна, и я надеюсь, что следствие может быть чуть более милосердным, потому что это будет трагедия, если у него просто все умрут. Извините, что прямым текстом», — сказал Герман на заседании Совета по культуре и искусству, отметив, что отцу Серебренникова 84 года, а у матери — болезнь Альцгеймера.

Сам Путин тогда отказался признать действия правоохранительных органов в отношении Серебренникова «преследованием».