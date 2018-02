В мире |

Американская певица Ферги спела национальный гимн США перед матчем всех звезд НБА. Ее исполнение не понравилось слушателям и разозлило пользователей Twitter.

Американцы отметили «слишком медленное и сексуальное» растягивание слов. Некоторые даже заявили, что после выступления артистки им захотелось закурить.

Актриса Лесли Джонс обрушилась на Ферги с критикой.

«Я уезжаю на пару дней, а вы все сходите к черту с ума! Почему это произошло? Нельзя доверить такое любому! Могли бы с таким же успехом попросить спеть гимн меня. Что за хрень?» — написала она.

Meanwhile back in the states... I leave for a couple of days and y’all lose your muthafucking mind!! Why did this happen? Not everyone supposed to do this y’all! You might as well should have ask me to sing. Wtf?!https://t.co/M7eIzgGBrk