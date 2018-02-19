В Мозамбике из-за обрушения кучи мусора на свалке погибли минимум 17 человек
В мире | 19 февраля 2018 года, 17:34
В столице Мозамбика Мапуту погибли по меньшей мере 17 человек в результате обрушения на местной свалке 15-метровой кучи мусора из-за проливных дождей. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 19 февраля в одном из самых бедных районов города. Городские власти ранее признали дома на этой территории незаконно возведенными и обязали жителей покинуть их.
По имеющимся данным, в настоящее время спасатели ищут оказавшихся под мусорными завалами людей. Они уже нашли 17 погибших.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru