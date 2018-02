В мире |

Житель Великобритании нашел в своем саду мертвую кошачью акулу, пишет Mirror.

Сообщается, что 26-летний Джеймс Хилл заваривал чай на кухне, когда его отец вошел и рассказал, что нашел в саду мертвую кошачью акулу. Рыба, длина которой составляла 60 см, на момент обнаружения была мертва. Мужчины предположили, что акулу поймала птица, но не смогла удержать в клюве во время полета и выронила ее.

