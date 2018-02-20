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Самая рейтинговая новостная телепередача "Время" на Первом канале меняет ведущего. За месяц до президентских выборов вместо Екатерины Андреевой ведущим федерального выпуска "Времени" для западных часовых поясов стал Кирилл Клейменов. Источники Русской службы Би-би-си уверяют, что Андреева вскоре может перестать быть лицом новостей Первого канала.

За месяц до президентских выборов Первый канал меняет бессменную ведущую своей главной ежедневной вечерней новостной программы "Время". В кресло ведущего возвращается Кирилл Клейменов, сейчас являющийся заместителем гендиректора канала, курирующим информационные программы.

Об этом Русской службе Би-би-си рассказал близкий к администрации президента собеседник и подтвердил человек, близкий к руководству телеканала, оба не уполномоченные делать заявления для СМИ.

В пресс-службе Первого канала Би-би-си подтвердили, что такая замена действительно состоялась, но она носит временный и ограниченный характер - Андреева остается ведущей на региональных "орбитах" (четыре зоны вещания для Дальнего Востока и Сибири) и в субботнем выпуске. Источник Би-би-си, близкий к руководству телеканала, уверяет, что Клейменов будет вести передачу как минимум до президентских выборов 18 марта 2018 года.

"Время" - одна из самых популярных российских телепередач на федеральных телеканалах. Например, по данным "Медиаскопа", вечернее "Время" стало третьей по популярности передачей за вторую неделю февраля (рейтинг "Времени" за 8 февраля 5,6%, доля аудитории - 15,6%). Это самый популярный из ежедневных новостных вечерних выпусков федеральных телеканалов.

Причина замены ведущей - в новом формате новостей, которые запускаются с понедельника, объяснили в пресс-службе Первого канала.

"Сегодня программа "Время" начнет выходить из новой студии, оснащенной самыми современными технологиями, которые появятся на отечественном телевидении впервые. Изменения в студии изменят и работу ведущих - теперь они могут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии. Запуск новой сложнейшей технологии взял на себя шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, именно он будет вести первые выпуски программы "Время" на европейскую "орбиту", - заявила представитель телеканала Би-би-си.

Екатерина Андреева и Виталий Елисеев, которые сейчас по очереди ведут вечерний выпуск, опробуют новую студию в эфире "на другие часовые пояса", а также выйдут в эфир с субботними выпусками "Времени", добавила она.

Клейменов отказался говорить с Би-би-си, сославшись на занятость перед вечерним эфиром. Телефоны Андреевой и Елисеева не отвечали.

Вечером в понедельник вышел первый выпуск "Времени" с ведущим Клейменовым. Студия действительно выглядит иначе: так, у ведущего есть новый экран на столе и большой тачскрин в студии. Но большую часть выпуска диктор сидит - так же, как и его предшественники.