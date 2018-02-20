В мире |

Президент США Дональд Трамп попал на последнее, 44-е место в ежегодном историческом рейтинге американских президентов, сообщается на сайте университета Бойсе, который провел опрос.

Первые три места списка заняли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Предшественник Трампа, Барак Обама занял восьмое место.

Сообщается, что в составлении рейтинга участвовали 170 бывших и действующих членов ассоциации американских политологов из отдела, занимающегося президентами и исполнительной ветвью власти.

Ранее Трамп заявил, что надеется на участие Опры Уинфри в президентских выборах.

Фото из Flickr