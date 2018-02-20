Трамп стал самым непопулярным президентом США
В мире | 20 февраля 2018 года, 08:44
Президент США Дональд Трамп попал на последнее, 44-е место в ежегодном историческом рейтинге американских президентов, сообщается на сайте университета Бойсе, который провел опрос.
Первые три места списка заняли Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Предшественник Трампа, Барак Обама занял восьмое место.
Сообщается, что в составлении рейтинга участвовали 170 бывших и действующих членов ассоциации американских политологов из отдела, занимающегося президентами и исполнительной ветвью власти.
Ранее Трамп заявил, что надеется на участие Опры Уинфри в президентских выборах.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru