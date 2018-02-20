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В американском штате Северная Каролина учитель отработал прием дзюдо на школьнике во время занятий, пишет New York Post.

Инцидент произошел 14 февраля. Пострадавший 12-летний Хосе Эскудеро сообщил полицейским, что замещающий преподаватель Пол Стеннет, во время урока забрал у него конфеты. После занятий мальчик попытался забрать их и положить в рюкзак. В ответ на что мужчина, предположительно, схватил его, прижал к стене и бросил через бедро на пол головой вниз.

Видео броска в своем Facebook опубликовала мать мальчика. Она сообщила, что планирует подать в суд как на преподавателя, так и на школу.

Администрация школы назвала действия Стеннета неприемлемыми и сообщила, что уволила его.

Как заметили в полиции, видео "не показывает всего произошедшего и правоохранительные органы продолжают опрашивать очевидцев". В полиции также считают, что пока рано выдвигать Стеннету обвинения.