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Политическое убежище запросили в Греции 17 турецких граждан, бежавших накануне из Турции на надувной лодке, сообщает сайт politischios.gr.

Накануне Береговая охрана Греции сообщила, что на остров Инуссес высадились 17 человек, все они были перевезены на Хиос и переданы портовым властям.

"Речь идет о турецких государственных служащих и судья, которые утверждают, что им грозит тюрьма из-за преследований режима Эрдогана.

Все они переведены в центр приема беженцев и мигрантов для регистрации", — сообщает издание.

Неделю назад 37-летняя гражданка Турции вместе с двумя детьми 3 и 11 лет утонула в реке Эврос, когда пыталась бежать в Грецию, поскольку, по данным СМИ, опасалась преследования турецких властей.

В Турции после попытки военного переворота в июле 2016 года были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.

Фото из Flickr