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Кабинет министров во вторник утвердил разработанный Министерством экономики перечень профессий, по которым прогнозируется значительный дефицит рабочей силы и разрешено привлекать работников из других стран.

Иностранных работников можно будет привлекать по 237 профессиям в таких областях, как наука, физика, химия, математика, статистика, ИКТ, обрабатывающая промышленность, электротехника, строительство, финансовый анализ, управление рыболовецкими судами, самолетами и др.

После дискуссий с организациями медицинских работников медики были исключены из списка.

По расчетам Минэкономики, в целом Латвия могла бы привлечь около 300 гастарбайтеров.

Против привлечения специалистов по ИТ возражал Латвийский союз свободных профсоюзов, против включения ученых в список - Латвийский профсоюз работников образования и науки, но эти возражения правительство не учло.

Фото из Flickr