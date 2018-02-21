В мире |

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева прокомментировала уход из федерального эфира вечерней программы «Время». Она объяснилась с поклонниками в комментариях к одному из постов в Instagram, в которых подписчики забросали ее вопросами о будущей работе.

«Мое "Время" закончиться не может — от Волги и до Енисея — я веду "Время" на всю страну. А Москва, как известно, — это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва», — написала Андреева.

Ранее Первый канал уточнил, что речи об уходе ведущей из программы не идет. Она пока будет вести субботние выпуски, а также работать на другие часовые пояса. На федеральный эфир Андреева вернется после того, как освоит новые возможности студии. Ее место временно занял Кирилл Клейменов.

С понедельника, 19 февраля, «Время» выходит из обновленной студии, оснащенной передовыми технологиями, которые будут применяться на российском телевидении впервые. В частности, ведущие теперь будут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии.

Об уходе Андреевой из федерального вечернего прайм-тайма сообщалось 19 февраля.