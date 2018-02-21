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Мосгорсуд отклонил жалобу режиссера Кирилла Серебренникова на решение Басманного суда Москвы, который 16 января продлил ему домашний арест по делу о хищении 130 млн рублей. Таким образом, режиссер останется под домашним арестом до 19 апреля.

Также под домашним арестом по тому же делу находится бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский на время следствия заключен в СИЗО. Их жалобы на продление арестов рассматривались вместе с жалобой Серебренникова - и тоже были отклонены.

Под домашним арестом находится и директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Экс-генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск.