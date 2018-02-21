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Евросоюз 12 марта 2018 года планирует продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, действующие до 15 марта, продление согласовали постпреды стран Евросоюза. Об этом сообщил РИА новости собеседник агентства, пожелавший остаться неназванным.

Отвечая на вопрос, будут ли индивидуальные санкции продлены на полгода, он сказал: "Да".

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com