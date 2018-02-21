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В Китае начался новый виток борьбы с практикой исполнения стриптиза на похоронах. Об этом рассказывает издание The Telegraph.

В начале 2018 года китайское Министерство культуры объявило о твердой решимости ликвидировать стриптиз и прочие "непристойные, порнографические и вульгарные выступления" на траурных мероприятиях, свадьбах и новогодних праздниках.

Минкульт КНР делает упор на 19 городах в четырех китайских провинциях: Хэнань, Аньхой, Цзянсу и Хэбэй. В этих регионах исполнение стриптиза во время траурных мероприятий особо распространено из-за желания более массово почтить память усопшего, что принесет умершему удачу в загробном мире.

В Министерстве культуры Китая предложили неравнодушным гражданам докладывать об эпизодах исполнения стриптиза на специально организованную горячую линию.

За помощь в выявлении подобных фактов обещают материальное вознаграждение.

Источник: life.ru

Фото: pamyatnic.su