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Задержание главы Банка Латвии Илмара Римшевича является внутренним делом Латвии, Россия не хотела бы вмешиваться, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не тема Кремля и не тема для президента России. Наверное, скорее всего, это вопрос таких внутриполитических дел наших латвийских товарищей, мы не хотели бы в эти дела вмешиваться", — сказал Песков.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) запретило подозреваемому в коррупции президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу выезжать из страны и выполнять функции принятия решений, контроля и надзора в банке Латвии.

Источник: ria.ru