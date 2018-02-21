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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний рунета. Первое место в нем занял «Яндекс», второе — Mail.ru Group, третье — Avito.

Стоимость «Яндекса» оценили в 12,38 миллиарда долларов, Mail.ru Group — 6,86 млрд долларов, Avito — 2,734 млрд долларов. «Крупнейшие игроки Рунета выбрали путь Google и Facebook — они активно скупают нишевые проекты и создают целые экосистемы, охватывающие все сферы жизни россиян — от доставки еды и вызова такси до киберспорта», — указывает Forbes.

«Яндекс» в 2017 году присоединил к себе сервис заказа такси Uber, основным источником дохода для компании по-прежнему остается выручка от продажи интернет-рекламы.

«Продолжает расширять портфель активов» и Mail.ru Group. В январе 2018 году компания объявила о покупке киберспортивного холдинга ESforce, а в 2017 году начала монетизацию сервиса «Юла».

Ежемесячный объем продаж через Avito — 16 миллиардов рублей, сайт посещают 32 миллиона человек, а мобильное приложение вошло в десятку самых загружаемых в России.

Четвертое место в рейтинге Forbes заняла компания Wildberries стоимостью 6,02 млрд долларов, пятое — La Moda (4,54 млрд долларов). Всего в рейтинге 20 компаний. Последнее место в нем заняла компания SkyEng, которая работает в сфере онлайн-образования. Ее стоимость оценили в 80 миллионов долларов.