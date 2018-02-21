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Эксперты портала Vulture составили рейтинг лучших отрицательных персонажей в фильмах о супергероях.

Список возглавляет Джокер из фильма о Бэтмене "Темный рыцарь" 2008 года. Исполнителя роли Хита Леджера наградили за нее премией "Оскар" посмертно — эта картина стала одной из последних в его фильмографии. На втором месте оказался персонаж Майкла Джордана — Эрик Киллмонгер из вышедшей в 2018 году ленты "Черная Пантера". Третью строчку заняла Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер, ставшая антагонистом в фильме Тима Бертона "Бэтмен возвращается" 1992 года.

В топ-10 также вошли Генерал Зод (Теренс Стэмп) из "Супермена", Локи (Том Хиддлстон) из серии фильмов про Мстителей, а также Джокер в исполнении Джека Николсона в "Бэтмене" 1989 года.

Отмечается, что критериями отбора стали визуальная выразительность злодея, наличие у него более-менее внятного коварного плана и способность актера, исполняющего роль, "зажечь" зрителя.

Источник: РИА Новости

Фото из Flickr