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Актриса Галь Гадот, известная по фильму «Чудо-женщина», и актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах», объявят лауреатов премии «Оскар», сообщает People.

На сцену также выйдут Арми Хаммер («Зови меня своим именем»), Оскар Айзек («Звездные войны»), Зендая («Величайший шоумен»).

Кроме того, в церемонии примет участие актер и музыкант, создатель мюзикла «Гамильтон» Лин-Мануэль Миранда.

Ранее сообщалось, что Эмма Стоун и Том Холланд выйдут на сцену вручать «Оскары».

Также сообщалось, что началось финальное голосование по «Оскарам».