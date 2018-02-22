Лауреатов "Оскара" объявят Чудо-женщина и Люк Скайуокер
В мире | 22 февраля 2018 года, 07:52
Актриса Галь Гадот, известная по фильму «Чудо-женщина», и актер Марк Хэмилл, сыгравший Люка Скайуокера в «Звездных войнах», объявят лауреатов премии «Оскар», сообщает People.
На сцену также выйдут Арми Хаммер («Зови меня своим именем»), Оскар Айзек («Звездные войны»), Зендая («Величайший шоумен»).
Кроме того, в церемонии примет участие актер и музыкант, создатель мюзикла «Гамильтон» Лин-Мануэль Миранда.
Ранее сообщалось, что Эмма Стоун и Том Холланд выйдут на сцену вручать «Оскары».
Также сообщалось, что началось финальное голосование по «Оскарам».
Источник: Газета.ru