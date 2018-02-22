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Бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили, в середине февраля выдворенному в Польшу и впоследствии перебравшемуся в Нидерланды, на три года запрещен въезд на Украину. Как сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, решение принято украинской Госпогранслужбой.

В ведомстве отметили, что считают решение полностью соответствующим требованиям действующего законодательства Украины.

По словам Чернолуцкого, защита Саакашвили считает трехлетний запрет на въезд незаконным и намерена его обжаловать.

Саакашвили 12 февраля был задержан в Киеве и выдворен с территории Украины в страну предыдущего пребывания, то есть в Польшу, откуда осенью прибыл уже без украинского гражданства. В Госпогранслужбе Украины выдворение обосновали тем, что политик находился на территории государства незаконно.

Источник: newsru.com