Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года (2)
Бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили, в середине февраля выдворенному в Польшу и впоследствии перебравшемуся в Нидерланды, на три года запрещен въезд на Украину. Как сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, решение принято украинской Госпогранслужбой.
В ведомстве отметили, что считают решение полностью соответствующим требованиям действующего законодательства Украины.
По словам Чернолуцкого, защита Саакашвили считает трехлетний запрет на въезд незаконным и намерена его обжаловать.
Саакашвили 12 февраля был задержан в Киеве и выдворен с территории Украины в страну предыдущего пребывания, то есть в Польшу, откуда осенью прибыл уже без украинского гражданства. В Госпогранслужбе Украины выдворение обосновали тем, что политик находился на территории государства незаконно.
Источник: newsru.com