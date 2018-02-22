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Twitter объявил, что ужесточает правила пользования сервисом, чтобы бороться с ботами и пропагандой. Об этом говорится в блоге компании.

В частности, теперь пользователям будет запрещено одновременно публиковать одинаковые или "в значительной степени похожие" твиты с разных аккаунтов, а также одновременно лайкать и ретвитить с разных учетных записей. Такая возможность пропадет из приложение TweetDeck к 23 марта.

При этом в компании добавили, что такое ужесточение правил не касается чрезвычайных ситуаций и других социально значимых событий.

Такое решение Twitter связано с необходимостью уберечь обсуждение "критически важных тем" от вмешательства со стороны, объяснили в компании.

Фото из Flickr