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Вашингтон увеличивает финансирование военных космических программ, хотя и не хочет "звездных войн". Об этом заявил советник по национальной безопасности Герберт Макмастер на заседании Национального совета по космосу США. Трансляция доступна на YouTube-канале НАСА.

"Космос наряду с землей, морем и воздухом становится ареной боевых действий. Хотя мы бы не хотели, чтобы конфликты распространялись на космос, США будут готовы на случай, если это все-таки произойдет", — указал Макмастер.

Советник отметил, что в настоящее время активизируется деятельность противников Вашингтона в околоземном пространстве. Он не уточнил, кого именно имеет в виду.

Макмастер также указал, что проект бюджета на 2019 финансовый год предусматривает рост расходов на космические программы более чем на миллиард долларов. В ближайшие пять лет их необходимо нарастить еще на восемь миллиардов, добавил он.

Ранее в феврале в Центре новой американской безопасности заявили, что вооруженные силы США не готовы отразить существующие угрозы со стороны Москвы и Пекина.

В конце января глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон намерен потратить миллиарды долларов на подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем. "Наши конкурентные преимущества во всех областях ведения войны — в воздухе, на земле и море, в космосе и киберпространстве — утрачиваются", — отмечал министр обороны.

Фото из Flickr