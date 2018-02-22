СМИ: Трамп может не набрать армию мечты из-за толстых американцев (2)
Планы президента США Дональда Трампа по наращиванию военного потенциала страны могут оказаться под угрозой из-за сокращающегося числа американцев, годных к армейской службе. Об этом пишет Politico.
Издание приводит статистические данные, согласно которым почти три четверти граждан США в возрасте 17-24 лет не могут проходить военную службу из-за ожирения и других проблем со здоровьем, а также криминального прошлого и отсутствия образования.
"У всех нас в голове существует образ крепкого американского гражданина, способного на все. Этот образ больше не соответствует действительности", — заявил в интервью изданию отставной генерал-лейтенант армии США Томас Спор.
По его словам, за последние 10-15 лет процент американцев, страдающих ожирением, "взлетел до небес". Кроме того, растет количество астматиков, доля окончивших школу едва соответствует приемлемым значениям, а ситуация с преступностью не улучшается.
Издание отмечает, что новый военный бюджет США подразумевает увеличение численности американской армии на 56 тысяч человек к 2023 году. Но Пентагон с трудом обеспечивает вербовку даже нынешнего количества новобранцев, говорится в статье.
По словам Спора, в 2009 году армия США пыталась привлечь больше рекрутов с помощью снижения критериев отбора на военную службу. Это привело к тому, что в армию попало больше людей с криминальным прошлым, которые чаще нарушали дисциплину.
Пентагону придется увеличить финансирование больше запланированного, чтобы привлечь на службу достаточно молодых людей, заключает Politico.
Фото из Flickr
Вот тока кормить этих военных "пупсов" будет оооочень обременительно....
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Трам? Просто Трам?
Круто!
))