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Оппозиционер Алексей Навальный задержан, об этом сам он сообщил в Instagram.

В сообщении говорится: "Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии — здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то".

22 февраля полицейские задержали в аэропорту Шереметьево главу штаба Навального Леонида Волкова, который собирался вылететь в Уфу. Ему вменили организацию несогласованных массовых мероприятий.

Фото из Flickr