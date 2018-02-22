Алексей Навальный сообщил о своем задержании
В мире | 22 февраля 2018 года, 13:41
Оппозиционер Алексей Навальный задержан, об этом сам он сообщил в Instagram.
В сообщении говорится: "Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии — здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то".
22 февраля полицейские задержали в аэропорту Шереметьево главу штаба Навального Леонида Волкова, который собирался вылететь в Уфу. Ему вменили организацию несогласованных массовых мероприятий.
Фото из Flickr
Источник: ПОЛИТ.РУ