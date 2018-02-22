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Белый дом опубликовал доклад Совета экономических консультантов, в котором "хакерскими державами" названы Россия, Иран, Китай и Северная Корея. Авторы документа утверждают, что правительства этих стран напрямую спонсируют хакерские атаки.

Эксперты утверждают, что нанесенный американской экономике ущерб от хакерских атак превышает 100 млрд долларов. Чаще всего используется электронный и промышленный шпионаж, и подставные фирмы, созданные для получения контроля над бизнесом конкурентов. В докладе также отмечается, что "хакерские державы" путем киберпреступлений решают политические, военные и технические задачи.

Ранее американские власти обвиняли Россию организации кибератаки с помощью вируса NotPetya, вызвавшего "потерю миллиардов долларов по всей Европе, Азии и в американских государствах".

Фото из Flickr