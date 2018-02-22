Принц Гарри и Меган Маркл получили конверт с белым порошком
В мире | 22 февраля 2018 года, 15:39
Скотленд-Ярд начал расследование после того, как в Кенсингтонский дворец поступил конверт с белым порошком на имя британского принца Гарри и его невесты, американской актрисы Меган Маркл, Evening Standart.
Сообщается, что конверт был перехвачен службой безопасности до того, как попал к адресатам. По словам специалистов, его содержимое не представляет опасности.
По информации издания, конверт был направлен на имя принца и его невесты за день до того, как аналогичное письмо было получено в одном из офисов Вестминстерского дворца.
Ранее сообщалось, что в парламент Британии прислали конверт с белым порошком.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru