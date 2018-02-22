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После стрельбы в школе в Паркленде, унесшей жизни 17 человек, десятки подростков устроили в столице штата Флорида акцию с целью заставить законодателей ужесточить ограничения на приобретение оружия.

Это первый организованный протест американской молодежи против свободной торговли оружием, хотя нападение на школу во Флориде было далеко не первым в новейшей истории США.

Около 100 учеников средней школы имени Марджори Стоунман Дуглас приехали в Таллахасси за несколько часов до того, как законодательное собрание Флориды отвергло запрет на автоматическое оружие - такое же, какое использовалось при нападении в Паркленде.

В здании законодательного собрания несколько десятков школьников встретились в руководством сената Флориды.

Трагедия во Флориде вызвала к жизни массовое движение Never Again ("больше никогда"), захлестнувшее школьников, в массе своей несовершеннолетних, в разных частях Америки. Так, в штате Мэриленд несколько сотен школьников вместо уроков отправились в соседний Вашингтон, чтобы пикетировать Капитолий.

Стрельба в школе во Флориде стала самой кровавой по числу жертв с 2012 года. При нападении на школу "Сэнди-Хук" в 2012 году погибли 26 человек.

Обвиняемый в массовом убийстве - 19-летний Николас Круз - спустя час был задержан и полностью признал свою вину.

Учащихся поддержали знаменитости

Пережившие трагедию школьники придали еще больший эмоциональный накал дебатам о контроле за огнестрельным оружием, которые в последние десятилетия раскалывают американское общество.

Школьники требуют запрета штурмовых винтовок типа полуавтоматической AR-15, которые пользуются большой популярностью у американцев. Ее же использовал житель Флориды Николас Круз, устроивший стрельбу в своей бывшей школе.

В субботу в городе Форт-Лодердейл прошел митинг, на котором выступили несколько учеников этой школы. Одна из них, Эмма Гонсалес, возмущенно говорила о том, что президент Дональд Трамп получал значительные денежные пожертвования от Национальной стрелковой ассоциации - лоббистской структуры, борющейся, во многом успешно, против любых попыток ограничить свободный оборот оружия в США.

Знаменитости, давно выступающие за ограничение оружия, горячо поддержали порыв молодежи. Джордж и Амаль Клуни пожертвовали полмиллиона долларов на организацию маршей протеста и пообещали, что будут в числе участников в Вашингтоне. Школьников также поддержали Стивен Спилберг и Опра Уинфри.