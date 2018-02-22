Телеведущий НТВ подрался на ток-шоу с украинским политологом (7)
В мире | 22 февраля 2018 года, 15:42
Ведущий программы "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым.
Драка произошла 22 февраля в ходе записи эфира о войне на Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер заявил гостям программы о гибели мирных жителей на востоке Украины, однако Суворов на повышенных тонах потребовал доказательств. В ответ ведущий подошел к нему и схватил его за плечо, после чего началась потасовка.
Разнимать стороны выбежали сотрудники НТВ. Другие гости эфира в драке не участвовали.
Источник: ruposters.ru
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