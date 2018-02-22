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Ведущий программы "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым.

Драка произошла 22 февраля в ходе записи эфира о войне на Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер заявил гостям программы о гибели мирных жителей на востоке Украины, однако Суворов на повышенных тонах потребовал доказательств. В ответ ведущий подошел к нему и схватил его за плечо, после чего началась потасовка.

Разнимать стороны выбежали сотрудники НТВ. Другие гости эфира в драке не участвовали.

Источник: ruposters.ru