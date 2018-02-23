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Заявление на работу Стива Джобса, которое он заполнил в 1973 году, продадут на аукционе. Об этом сообщается на сайте RR Auction.

IT-компания Hewlett-Packard, которой принадлежит лот, оценивает его в 50 000 долларов. Именно туда один из основателей корпорации Apple пытался устроиться 45 лет назад.

Отмечается, что в заявлении, составленном Джобсом, не указана позиция, на которую он претендовал, и неправильно написано название компании. В графе "навыки" указано: "работа на компьютере и калькуляторе".

На торгах, которые пройдут с 8 по 15 марта, также будет выставлено техническое руководство Mac OS X с автографом Джобса и подписанная им в 2008 году газета, на страницах которой говорится, что изобретатель выступал на конференции Apple Worldwide Developers Conference. Эти два предмета оцениваются более чем в 25 000 и 15 000 долларов.

Источник: life.ru