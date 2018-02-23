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Российский телеканал "РТР-Планета" отключен в Литве от эфира в кабельных сетях. Сегодня на экранах вместо картинки "РТР-Планеты" появилась заставка с информацией о том, что Комиссия по радио и телевидению обязала ретрансляторов российского канала прекратить его показ в Литве на 12 месяцев, сообщает ТАСС.

Решение ограничить показ в Литве передач российского телеканала "РТР -Планета" было принято Литовской комиссией по радио и телевидению (ЛКРТВ) 14 февраля.

Комиссия утверждает, что в показанной в марте прошлого года передаче канала "РТР - Планета" звучали угрозы в адрес США, призывы восстановить СССР со всеми бывшими территориями. В другой передаче в мае звучали угрозы оккупировать страны Балтии.

Как считает председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас, нарушения носят систематический характер, руководство канала не желает изменить свой подход (то есть отказать в эфире некоторым участникам, высказывающим личное, но спорное мнение), поэтому регулятор решил применить более жесткие санкции.

Источник: newsru.com

Фото: pixabay.com