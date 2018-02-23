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Министерство юстиции Саудовской Аравии отменило закон, который заставлял женщин оставаться с мужьями против собственной воли. Данная инициатива стала частью исторических для страны перемен, направленных на вовлечение женщин в общественную жизнь и уравнивание их в правах и свободах с мужским населением.

Как пишет саудовская газета Okaz, теперь женщины, которые хотят разорвать с мужчиной брачный договор, смогут либо развестись по договоренности с супругом, либо подать соответствующий иск в суд.

Мужчины, в свою очередь, не смогут потребовать от женщины вернуться, если та покинула пределы дома.

Как сообщалось, за последние месяцы саудовским женщинам разрешили посещать футбольные матчи и музыкальные концерты, заниматься многими видами спорта на территории государства, тренироваться в специальных женских фитнес-центрах и открывать собственный бизнес без разрешения мужа или родственника-мужчины.

Источник: newsru.com