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Продюсер Харви Вайнштейн извинился перед Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс за то, что его адвокаты процитировали слова актрис, обернув их в его защиту в иске о сексуальных домогательствах. Об этом пишет Variety.

Адвокаты Вайнштейна использовали слова Стрип и Лоуренс о том, что до них продюсер не домогался, в качестве его защиты. Однако актрисы были против этого.

«Вайнштейн признает ценный вклад Мерил Стрип и Дженнифер Лоуренс в обсуждение и приносит им свои извинения. В будущем Вайнштейн посоветовал своему адвокату не использовать конкретные имена, даже если они находятся в общем доступе», — сообщили его представители.

Ранее Мэрил Стрип бурно отреагировала на использование ее слов продюсером Харви Вайнштейном. Как заявила Стрип, юристы используют ее заявление в качестве доказательства, что продюсер не вел себя неподобающим образом со многими другими женщинами. По словам актрисы, это жалко.

Фото из Flickr