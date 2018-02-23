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Комитет ООН по борьбе с нарушением прав женщин обвинил Великобританию в том, что политика в отношении абортов в Северной Ирландии является противоправной, передает Reuters.

«Отрицание абортов и криминализация абортов являются дискриминацией в отношении женщин, поскольку это отказ в услугах, которые нужны только женщинам. И это ставит женщин в ужасное положение», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Ирландии референдум о законе об аборте пройдет в конце мая.

Фото из Flickr