США объявили о введении крупнейшего пакета санкции против КНДР
В мире | 23 февраля 2018 года, 17:53
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления расскажет о введении крупнейшего в истории пакета санкций против КНДР. Об этом говорится в выдержках из речи президента, которые публикует Белый дом, передает Associated Press.
В частности, под санкции попадут 56 судов и несколько судоходных компаний Северной Кореи. Пакет новых ограничений должен ударить по поставкам топлива и наличных денег в КНДР, отмечает агентство.
Трамп в пятницу, 23 февраля, выступит на конференции Conservative Political Action Conference, где и расскажет подробно о новых санкциях против Северной Кореи.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru