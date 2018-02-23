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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп по итогам заседания антикриминального комитета в Лилле в пятницу представил новый национальный план по борьбе с радикализацией, который предусматривает комплекс из 60 мер для предотвращения развития радикальных идей и усиления внутренней безопасности.

В работе над документом приняли участие 12 министров, в том числе глава МВД, министр национального образования, глава Минюста и министр спорта. Это третий подобный план за последние четыре года, который дополнил аналогичные документы, представленные в 2014, 2015 и 2016 годах. Как пишет газета Figaro, документ "опирается на опыт последних лет и исправляет совершенные ошибки".

Трансляция выступления Филиппа была доступна на официальной странице премьера в Facebook.

Радикализация в цифрах

По словам французского премьера, власти страны начали работу над проблемой радикализации еще в 2014 году, и в настоящий момент во Франции действует система по отслеживанию радикалов и предотвращению распространения радикальных идей. Эта система позволяет постоянно контролировать 2,6 тысячи потенциальных террористов и 800 семей. "Это хорошо, но мы не можем на этом остановиться", — отметил премьер.

Серьезность проблемы радикализации в стране отражает статистика. По данным газеты Figaro, около 20 тысяч человек во Франции, из которых 22,7% женщины, состоят в так называемой "картотеке ориентировок для предотвращения радикализации террористического характера" (FSPRT), то есть фактически считаются потенциальными радикалами. Около 680 французов и 500 их детей находятся в конфликтных зонах Ближнего Востока. Филипп также напомнил, что из Леванта во Францию вернулись 68 несовершеннолетних детей в возрасте от 8 до 13 лет.

Волна нападений осужденных террористов на смотрителей тюрем, которая прокатилась по Франции в начале года, показывает, что проблема радикализации распространяется и на места заключения. Так, по данным телеканала BFMTV, из 70 тысяч заключенных во Франции 512 человек отбывают наказание за терроризм, а еще 1139 заключенных уголовников считаются "радикализированными".