Стрельба в американском университете: два человека ранены (2)

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В мире | 23 февраля 2018 года, 17:34

Два человека получили ранения в результате стрельбы на территории Юго-восточного университета в американском штате Луизиана.

"Полиция университета подтвердила, что произошел инцидент с участием нескольких человек в северном кампусе. Был открыт огонь, два человека получили ранения, которые не несут угрозу жизни", — сообщила администрация университета в Twitter.

На данный момент угрозы безопасности нет, проводится расследование, отмечается в сообщении.

Фото из Flickr

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
хи-хи2 часа назад
Молодцы, развлекаются. И вот в этом вся их демократия, и вот это фуфло они распостраняют по всему миру. Только шестерки и прихвостни "свято поддерживают" и продвигают их принципы. Не кому больше прислуживать, Гитлера то нет. Уже готовятся к своему великому празднику-16 марта.
В Америке стрельба в школах,на улице и т.д.,а ЦК США дае "ухом не ведут".
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Ну да1 час назад
Там, где не стреляют на улицах, где не уничтжоают по рассовому и гендерному принципу, где не уничтожают экономически, там нет демократии. Непорядок, надо навести.
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