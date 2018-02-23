Стрельба в американском университете: два человека ранены (2)
В мире | 23 февраля 2018 года, 17:34
Два человека получили ранения в результате стрельбы на территории Юго-восточного университета в американском штате Луизиана.
"Полиция университета подтвердила, что произошел инцидент с участием нескольких человек в северном кампусе. Был открыт огонь, два человека получили ранения, которые не несут угрозу жизни", — сообщила администрация университета в Twitter.
На данный момент угрозы безопасности нет, проводится расследование, отмечается в сообщении.
Фото из Flickr
Источник: РИА Новости
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