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Два человека получили ранения в результате стрельбы на территории Юго-восточного университета в американском штате Луизиана.

"Полиция университета подтвердила, что произошел инцидент с участием нескольких человек в северном кампусе. Был открыт огонь, два человека получили ранения, которые не несут угрозу жизни", — сообщила администрация университета в Twitter.

На данный момент угрозы безопасности нет, проводится расследование, отмечается в сообщении.

Фото из Flickr