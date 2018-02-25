Познер ушел из прямого эфира телеканала Al Jazeera (7)

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В мире | 25 февраля 2018 года, 10:22

Российский журналист Владимир Познер прервал прямой эфир телеканала "Аль-Джазира" (Al Jazeera) и вышел из студии. Об этом он рассказал на своем сайте "Познер Online".

По его словам, телеканал "вел за ним охоту" несколько месяцев и, наконец, обманом заманил его на свой эфир. Темой передачи должна была стать Россия, причем, по условиям Познера, общение должно было вестись либо в прямом эфире, либо под запись в режиме прямого эфира. Вторым условием стало отсутствие дебатов, "а был бы анализ того, что сегодня происходит в России".

Участниками передачи, помимо Познера, стали Михаил Зыгарь, Евгения Альбац и Владимир Кара-Мурза. Последний "выступил с довольно длинным монологом, смысл которого заключался в призыве к Западу не признавать предстоящих выборов легитимными, не поздравлять Путина с победой".

"Тут-то я и сказал, что мне совершенно неинтересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел", — описывает Познер случившееся.

Фото: pozneronline.ru

Источник: Lenta.ru
Комментарии 7
oleg42 минуты назад
даже на западе понимают, что очередная перекоронация путина - это ненормально. А познер бы в россии получил бы по шее, что продолжил такой разговор, поэтому и покинул.
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Светлана1 час назад
А чего ты вообще поперся на этот сволочной канал? Приличные телеканалы больше не приглашают?
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ал245 минут назад
В этой компании предателей он смотрелся бы очень органично, непонятно почему ему что то не понравилось? Я так помню, как он в конце 80-х у нас в Академии наук вещал, про то как русским надо покаятся за опукацию Прибалтики пр.
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