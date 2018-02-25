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В рамках санкций против Северной Кореи США потребовали от Совета Безопасности ООН ввести международный запрет на заход в порты для 33 судов. В заявлении, поданном на рассмотрение Совбеза ООН, Вашингтон просит организацию включить в санкционный список, помимо прочего, 27 судоходных и торговых организаций из КНДР, сообщает в воскресенье, 25 февраля, агентство AFP.

Однако среди 33 судов, которые могут оказаться под запретом, лишь 19 ходят под северокорейским флагом. Они подозреваются в том, что перевозили нефть в обход наложенных на страну санкций. Прочие суда принадлежат различным государствам из Африки и Южной Америки.

О намерении ввести новые санкции против Пхеньяна министерство финансов США объявило еще в пятницу. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил о "самых жестких санкциях, которые когда-либо вводились против какой-нибудь страны".

Санкции вступят в силу автоматически, если ни одно из государств-членов Совбеза ООН не выступит с протестом до 2 марта. На сегодняшний день под санкциями находятся 8 северокорейских судов.

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