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По всей России в воскресенье, 25 февраля, прошли акции в память об оппозиционере Борисе Немцове, убитом почти три года назад на Большом Москворецком мосту в столице. В Москве согласованный с властями марш стартовал в 14:00 по местному времени от Страстного бульвара.

Как передает корреспондент DW с места событий, многие из собравшихся захватили с собой российские триколоры, флаги движения "Солидарность", плакаты с надписями "Кто заказал?", "Где расследование?", "Убит за свободу", портреты политика и растяжки с его высказываниями.

Неформальное объединение волонтеров "Белый счетчик", которое ведет подсчет участников акции, оценило количество собравшихся в 7,6 тысячи человек. К шествию также присоединился политик Алексей Навальный.

К 14:30 на территорию #МаршНемцова в Москве прошло 7,6 тыс. участников. Подсчет завершён. — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) February 25, 2018

Пришли на марш Немцова pic.twitter.com/tuCHFKRuCB — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 25, 2018

В пресс-службе ГУ МВД по Москве говорят о четырех с половиной тысячах собравшихся.

Через некоторое время после начала акции полиция закрыла вход через рамки металлодетекторов на Страстном бульваре, объяснив это тем, что допуск на мероприятие завершен. По приблизительным оценкам, попасть на акцию не смогли около 100 человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве говорят о четырех с половиной тысячах собравшихся.

Через некоторое время после начала акции полиция закрыла вход через рамки металлодетекторов на Страстном бульваре, объяснив это тем, что допуск на мероприятие завершен. По приблизительным оценкам, попасть на акцию не смогли около 100 человек.

По данным правозащитного медиа-портала "ОВД-Инфо", у рамок на вход также задержали мужчину, державшего в руках небольшой плакат с надписью "Борись", его поместили в автозак.

В числе пришедших на шествие было много сторонников кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, они образовали отдельную колонну.

В других городах России, включая Ижевск, Уфу и Челябинск, в память о Немцове состоялись пикеты. Большая часть из них прошла без инцидентов, полиция в ситуацию не вмешивалась.

Марш памяти Немцова приурочен к третьей годовщине со дня гибели политика. Организаторы заявляли, что главным требованием станет привлечение к ответственности заказчиков убийства.

Исполнителями убийства Немцов суд признал пятерых выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатором преступления следствие считает Руслана Мухудинова, водителя офицера батальона "Север" Руслана Геремеева. Мухудинов находится в розыске. Заказчик преступления до сих пор не установлен. Адвокаты семьи Немцова считают, что это сам Геремеев.