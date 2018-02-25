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Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) предложил отказаться от законодательного ограничения срока пребывания у власти председателя КНР и его заместителя. Как сообщило в воскресенье, 25 февраля, агентство Синьхуа, было внесено предложение отменить прописанный в конституции пункт о максимально возможном мандате в два срока по пять лет.

Голосование по этому вопросу, как ожидается, может состояться на Всекитайском собрании народных представителей, который начнется в Пекине 5 марта.

В случае одобрения нововведения оно непосредственно коснется председателя КНР Си Цзиньпина, в октябре 2017 года переизбранного на посту генерального секретаря ЦК КПК на следующие пять лет. Таким образом, 64-летний Си Цзиньпин может еще более укрепить свой статус наиболее могущественного китайского руководителя последних десятилетий.