В Китае предложили снять ограничения на срок полномочий главы государства (3)

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В мире | 25 февраля 2018 года, 17:20

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) предложил отказаться от законодательного ограничения срока пребывания у власти председателя КНР и его заместителя. Как сообщило в воскресенье, 25 февраля, агентство Синьхуа, было внесено предложение отменить прописанный в конституции пункт о максимально возможном мандате в два срока по пять лет.

Голосование по этому вопросу, как ожидается, может состояться на Всекитайском собрании народных представителей, который начнется в Пекине 5 марта.

В случае одобрения нововведения оно непосредственно коснется председателя КНР Си Цзиньпина, в октябре 2017 года переизбранного на посту генерального секретаря ЦК КПК на следующие пять лет. Таким образом, 64-летний Си Цзиньпин может еще более укрепить свой статус наиболее могущественного китайского руководителя последних десятилетий.

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 3
Оккупант2 часа назад
Будь моя воля,я бы вообще убрал из законодательства,закон о депутатской неприкосновенности!Ибо спрашивается с какого хера?Раз я депутат к примеру,значит могу позволить себе творить что в башку взбредет?У депутатов на оборот должно быть больше ответственности перед законом,чем у простого человека!Ибо депутат,это как бы лицо странны,он должен показывать пример простым людям!
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Родитель номер один и номер два в растерянности.2 часа назад
И про санкции да же никто не заикнётся.
Ибо...
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Nitj3 часа назад
V S-Koreje tože.
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