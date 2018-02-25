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Решение сейма Латвии перевести школы национальных меньшинств на латышский язык обучения является циничным и дискриминационным, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Считаю недопустимым, чтобы русскоязычные жители Латвии, которые составляют до 40% населения страны, подвергались дискриминации по языковому признаку… Особенно циничным данное решение, нарушающее права двух миллионов русскоязычных граждан Латвии, выглядит накануне 70-летия принятия Всеобщей декларации прав человека, в статье 26 отмечено, что "образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами…"", — говорится в заявлении Москальковой.

Российский омбудсмен выразила озабоченность таким решением и обратила внимание на то, что комитет сейма Латвии отклонил петицию за сохранение языков меньшинств в школах, которую подписали более 14 тысяч жителей страны.

Она также просит Организацию Объединенных Наций (ООН), Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы (СЕ) не допустить переход школ Латвии к обучению на одном латышском языке после того, как Сейм принял соответствующее решение.

"Прошу международные организации: ООН, ОБСЕ и Совет Европы, используя свои инструментарии, принять меры к недопущению введения режима культурного апартеида на территории Латвии и защитить права граждан", — говорится в заявлении Москальковой.

Омбудсмен напомнила, что Латвия является членом ОБСЕ, а значит приняла на себя обязательство рассматривать права человека в качестве универсальной ценности. Она также привела в пример позицию Евросоюза, хартия которого призывает к уважению языкового разнообразия и запрещает любую дискриминацию, в том числе основанную на языке или этническом происхождении.

Напомним, 22 февраля Сейм концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

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