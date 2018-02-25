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Рейтинг президента США Дональда Трампа вновь опустился до рекордного минимума. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные опроса.

Исследование проводилось CNN совместно с центром SSRS. По данным опроса, деятельность Трампа одобряют 35% американцев.

Телеканал отмечает, что отметки в 35% — рекордного минимума — рейтинг президента достиг в декабре прошлого года. В январе 2018-го он подрос на 5%, однако в феврале снова снизился.

При этом до минимальной отметки упал уровень поддержки Трампа среди республиканцев. Теперь его работу одобряют 80% из них. Предыдущий антирекорд — 81%.

Среди демократов работу главы государства одобряют только 5%.

Ранее сообщалось, что Трамп попал на последнее место среди президентов США.