Рейтинг Трампа вновь стал рекордно низким
В мире | 25 февраля 2018 года, 19:52
Рейтинг президента США Дональда Трампа вновь опустился до рекордного минимума. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные опроса.
Исследование проводилось CNN совместно с центром SSRS. По данным опроса, деятельность Трампа одобряют 35% американцев.
Телеканал отмечает, что отметки в 35% — рекордного минимума — рейтинг президента достиг в декабре прошлого года. В январе 2018-го он подрос на 5%, однако в феврале снова снизился.
При этом до минимальной отметки упал уровень поддержки Трампа среди республиканцев. Теперь его работу одобряют 80% из них. Предыдущий антирекорд — 81%.
Среди демократов работу главы государства одобряют только 5%.
Ранее сообщалось, что Трамп попал на последнее место среди президентов США.
Источник: Газета.ru