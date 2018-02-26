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Действия латвийских политиков, запретивших въезд в страну ряду российских граждан, в том числе и главе Чечни Рамзану Кадырову, "подобны играм на песочной площадке", ближайшие 30 лет в планах Кадырова нет поездки в Латвию, заявил в воскресенье, 25 февраля, пресс-секретарь главы республики Альви Каримов, комментируя данное решение.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин включены в список людей, которым запрещен въезд в Латвию в связи с делом юриста Сергея Магнитского, сообщают в воскресенье интернет-версии ведущих латвийских СМИ.

22 февраля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в соцсети Twitter опубликовал запись, в которой указал, что установил запрет на въезд в Латвию 49 персонам. Министр обосновал этот запрет принятым в сейме решением о призыве установить санкции для лиц, связанных с "делом Магнитского", второй частью 61 статьи закона об иммиграции и резолюцией премьер-министра Латвии от 22 февраля.

В список включены глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, бывший сотрудник спецслужб России, подозреваемый прокуратурой Великобритании в убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, Андрей Луговой и многие другие лица.

"Глава Чечни, насколько мне известно, в посольство Латвии с просьбой о выдаче визы не обращался, и на ближайшие 30 лет в его планах нет такой поездки. Действия латвийских политиков подобны играм на песочной площадке", — отметил Каримов.

При этом он добавил, что "Кадыров имеет приглашения о дружественном визите от десятков стран мира".

Каримов выразил сожаление по поводу действий "группы политиков Латвии", которые, по его словам "готовы на все, лишь бы иметь право на писклявый голосочек в хоре, дирижером которого являются США и некоторые западные страны".

"Обидно за народ Латвии, среди которого тысячи высокообразованных, интеллигентных и мудрых людей. Мы не намерены уподобляться руководству Латвии, мы строим отношения на основе дружбы, добрососедства и не собираемся гражданам Латвии при поездке в Россию запрещать гостить в Чечне", — подчеркнул Каримов.

При этом он уверен, что шаги латвийского руководства носят "сиюминутный характер".

"Россия и Латвия были и будут близкими друзьями, между которыми существуют теплые отношения. Когда латышскому народу потребуется помощь, первым руку протянет российский народ", — сказал Каримов.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров включен в список людей, которым запрещен въезд в Латвию в связи с делом юриста Сергея Магнитского.

Фото: flickr.com