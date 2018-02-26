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Британский астронавт Тим Пик заявил, что жители Земли высадятся на Марс примерно через 20 лет. Об этом сообщает Independent.

Пик подчеркнул, что недавний удачный запуск Falcon Heavy компанией SpaceX является "очень, очень вдохновляющим".

"Люди на Марсе? Полагаю, это будет в конце 2030-х. Это то, над чем работают государственные космические ведомства и Международная группа по исследованию космоса", — сказал астронавт.

При этом, по его словам, коммерческие проекты в духе инициатив Илона Маска могут приблизить это событие.

Ранее сообщалось, что в пустыне Негев на юге Израиля 15 февраля начнется эксперимент, в рамках которого будут имитировать жизнь и работу научной миссии на Марсе.

Фото: pixabay.com