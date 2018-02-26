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Продюсерская компания Weinstein Co. братьев Харви и Роберта Вайнштейнов собирается объявить себя банкротом, пишет Variety.

Weinstein Co. 25 февраля уведомила о своем намерении группу инвесторов во главе с Марией Контрерас-Свит и Роном Берклом. Они вступили в переговоры о покупке компании.

Чтобы избежать процедуры, компания должна была получить средства на операционную деятельность, но достичь договоренности об условии их предоставления с инвесторами не удалось.

«Следует признать, что ваш план покупки компании был иллюзией, и лишь способствовал тому, чтобы компания продолжила двигаться к уничтожению», — сообщается в письме Weinstein Co. в адрес инвесторов.

Фото из Flickr