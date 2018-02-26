NASA снова отправит человека на Луну (5)

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В мире | 26 февраля 2018 года, 12:24

Руководство NASA считает, что космические рейсы на Луну приобретут регулярный характер, это позволит обустроить первую лунную базу и начать ее эксплуатацию. Пересадочным пунктом для освоения Луны станет Deep Space Gateway — лунная орбитальная станция, ключевые элементы которой начнут создавать уже в 2022 году.

При этом планы освоения Луны включают в себя создание космического "автобуса" — корабля, доставляющего специалистов от лунной станции до поверхности единственного спутника Земли.

Директор NASA Роберт Лайтфут отметил, что практически все технологические решения для этого уже созданы, а промышленность США ждёт лишь подробных инструкций и денег.

В целях экономии ресурсов для лунной программы США могут выйти из участия в самом крупном космическом проекте последних десятилетий и покинуть Международную космическую станцию.

Источник: life.ru

Комментарии 5
кот3 часа назад
Так же,как и в прошлый раз - на сьемки в Голливуд!!!
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Лёлик3 часа назад
NASA снова отправит человека на Луну
+++ Ключевое слово здесь - снова , опять кино будут крутить...
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АЛ22 часа назад
Ключевое слово здесь - "ждут денег", если пиндосы и дальше будут столько на войну тратить, то им никаких напечатанных денег не хватит! А технически, ну, да, конечно "готовы", видим как их Маск ракеты роняет...
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